А. Коваленко: пока североамериканцы держат ИИХФ за полезных дурачков

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко отреагировал на решение Международной федерации хоккея продлить отстранение сборной России от международных соревнований на следующий сезон-2024/2025.

«Никакого сюрприза. По-моему, был один шанс из миллиона, что нас вернут на мировую арену. Больше всего возмущает то, что ИИХФ не говорит о том, что политика съела спорт, а прикрывается байками про безопасность. Всё это курам на смех. Придумали отговорку — и с её помощью издеваются над нами и белорусами. Причём на полном серьёзе. Хотя все ссылки на некую безопасность — откровенный бред.

Пока европейцев и в частности ИИХФ североамериканцы держат за полезных дурачков. Сами они политику в свой бизнес под названием НХЛ не пускают, никаких санкций против наших хоккеистов не вводят. А смешная Европа, наоборот, штампует санкции и своими руками разрушает свой хоккей. Как, впрочем, и свою экономику», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Будет ли сборная России принимать участие в Олимпийских играх — 2026, будет известно в феврале 2025 года. Чемпионат мира 2024 года сборные России и Беларуси также пропустят. Отстранение касается также юниорских и молодёжных сборных.