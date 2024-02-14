«Фантастическая весна без России». Шведы и финны упиваются отстранением наших

Международная федерация хоккея продолжает выносить абсурдные решения и смешивать спорт с политикой. Накануне организация постановила продлить отстранение сборной России от международных турниров под эгидой ИИХФ ещё на сезон (2024/2025). Люк Тардиф и его приспешники не устают разбрасываться формулировками из серии «по соображениям безопасности». При чём здесь безопасность и почему выступление сборных России и Беларуси небезопасно – известно только самому Тардифу. Хотя и он вряд ли сможет нормально всё объяснить, так как причина взята из воздуха, а главный смысл зарыт исключительно в политической составляющей.

«Есть политика, есть определённые обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Так как ИИХФ сейчас управляют финны, мы знаем, какое у них отношение к нашему хоккею и к нашей стране. Мы всё прекрасно знаем, так что это неудивительно и ожидаемо. Они боятся нас, не хотят с нами играть, потому что боятся нам проиграть и делают всё возможное, чтобы сильная команда не участвовала. Но это неспортивный принцип», – заявил накануне первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Официальное заявление ФХР: ФХР выпустила заявление о решении ИИХФ продлить отстранение России на сезон-2024/2025

Интересно, что, принимая такие решения, ИИХФ не только занимается дискриминацией спортсменов, но и тормозит собственное развитие, прогресс мирового хоккея и всецело нарушает спортивный принцип, вытирая об него ноги.

Главные подпевалы Тардифа и всей ИИХФ – шведы и финны, в открытую радующиеся очередной надуманной дисквалификации российской сборной. В отличие от тех же латвийцев, на чьё мнение всем наплевать, у шведских и финских федераций в ИИХФ серьёзное лобби и даже авторитет. Правда, пошевелить мозгами и понять, что неучастие сборной России в турнирах уровня чемпионата мира обесценивает данные соревнования, спортивные чиновники указанных стран по-прежнему не в состоянии. Страх проиграть и оказаться слабее перебивает всё остальное.

Российская шайба в воротах сборной Швеции Фото: РИА Новости

«Мы, представители шведского хоккея, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в нынешней ситуации. Приятно, что теперь мы знаем условия на следующий сезон, поскольку нас ждёт фантастическая хоккейная весна на Играх Beijer, Турнире четырёх наций с большой кульминацией в виде чемпионата мира по хоккею 2025 года в Стокгольме», – сказал председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

Однако в Северной Америке радость потирающих руки шведов и финнов явно не разделяют. Напомним, НХЛ разрешила своим хоккеистам принять участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов (по ним решения ИИХФ относительно сборной России ещё нет). Представляете, сколько денег и зрелища будет потеряно, если российские звёзды останутся не у дел?

«Русские игроки не создали эту ситуацию с Украиной. Они – бóльшая часть тех, кого я представляю. Мы будем решать вопрос с их игрой на международной арене, надеюсь, положительно. Думаю, мир хотел бы увидеть [турнир с участием России]. Хоккейный мир и весь мир только выиграет от турнира лучших против лучших с участием всех стран. Это было бы лучшим сценарием», — приводит слова главы профсоюза игроков НХЛ (НХЛПА) Марти Уолша The Athletic.

Сразу видно, что человек думает головой и придерживается популярной за океаном стратегии бизнеса, а также встаёт на защиту в том числе российских хоккеистов Национальной лиги. Кроме того, Уолш профессионально выполняет свои обязанности, а не занимается политической болтовнёй.

Будет интересно понаблюдать за тем, какое давление НХЛ и профсоюз игроков окажут на ИИХФ и федерации, поддерживающие отстранение россиян. Но бурная радость шведов, финнов и им подобных оказалась преждевременной.