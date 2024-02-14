Экс-форвард «Бостона»: Маршан — очень хороший парень. Игрок его роли нужен многим командам

Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит высоко оценил мастерство капитана «Бостона» Брэда Маршана.

«Какой Маршан за пределами льда? Он очень-очень хороший парень. Знаю, многим кажется, что он плохой парень, потому что на льду он играет такую роль, но на самом деле это очень приятный человек. А игрок такой роли, которую исполняет, нужен многим командам. Иногда и я пытаюсь быть таким — забивать голы, быть крысой, залезать под кожу противнику. Он делает невероятную работу, это настоящий лидер. У него прекрасная карьера, и успехи «Бостона» во многом являются результатом его лидерства», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джемелом Смитом читайте на «Чемпионате» завтра, 15 февраля, в 10:00 мск.