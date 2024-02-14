Жамнов о поражении от «Северстали»: забей мы свои моменты, игра складывалась бы по-другому

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (2:4) и посетовал на слабую реализацию голевых моментов хоккеистами красно-белых. Тренер подвёл итоги выездной серии «Спартака» с тремя победами и одним поражением.

«Хорошая игра. Соперника поздравляю с победой. В целом – ребята старались. Единственное, может быть, завершение пострадало у нас сегодня. Забей мы свои моменты, игра складывалась бы по-другому.

Какое впечатление от выездной серии? Серия прошла довольно-таки неплохо. Сегодня, может быть, не хватило свежести. Игры через день. Все выездные. Но неправильно делать на этом акцент. Реализация моментов сегодня чуть-чуть хромала. Были хорошие моменты и в первом, и во втором периоде», — цитирует Жамнова пресс-служба челябинского клуба.

Красно-белые прервали свою четырёхматчевую победную серию и впервые в текущем сезоне уступили «Северстали».