«Северсталь» обыграла «Спартак» и прервала четырёхматчевую победную серию красно-белых

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Спартаком». Победу в матче одержали череповчане со счётом 4:2.

В начале второго периода счёт открыл хоккеист «Северстали» Никита Седов с передач Данила Аймурзина и Всеволода Никитина. Череповчане удвоили преимущество через полторы минуты благодаря голу Александра Скоренова. На 34-й минуте Ансель Галимов сократил отставание в счёте. В середине третьего периода Иван Подшивалов вновь довёл разрыв в счёте до двух шайб. Вскоре Егор Зайцев с передач Ильи Ковальчука и Михаила Мальцева забросил вторую шайбу «Спартака». Никита Рожков забил в пустые ворота и установил окончательный счёт матча.

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«Северсталь» впервые в сезоне одолела «Спартак» и довела победную серию до трёх матчей. Красно-белые прервали свою четырёхматчевую победную серию.