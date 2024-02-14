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«Северсталь» обыграла «Спартак» и прервала четырёхматчевую победную серию красно-белых

«Северсталь» обыграла «Спартак» и прервала четырёхматчевую победную серию красно-белых
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Спартаком». Победу в матче одержали череповчане со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
1:0 Седов (Аймурзин, Никитин) – 21:37 (5x5)     2:0 Скоренов (Иванцов) – 23:07 (5x5)     2:1 Галимов (Вишневский, Бурмистров) – 33:40 (5x4)     3:1 Подшивалов (Лишка, Грудинин) – 47:38 (5x5)     3:2 Зайцев (Ковальчук, Мальцев) – 50:27 (5x5)     4:2 Рожков – 59:08 (en)    

В начале второго периода счёт открыл хоккеист «Северстали» Никита Седов с передач Данила Аймурзина и Всеволода Никитина. Череповчане удвоили преимущество через полторы минуты благодаря голу Александра Скоренова. На 34-й минуте Ансель Галимов сократил отставание в счёте. В середине третьего периода Иван Подшивалов вновь довёл разрыв в счёте до двух шайб. Вскоре Егор Зайцев с передач Ильи Ковальчука и Михаила Мальцева забросил вторую шайбу «Спартака». Никита Рожков забил в пустые ворота и установил окончательный счёт матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Северсталь» впервые в сезоне одолела «Спартак» и довела победную серию до трёх матчей. Красно-белые прервали свою четырёхматчевую победную серию.

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