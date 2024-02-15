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Кессел может продолжить карьеру в «Ванкувере»

Кессел может продолжить карьеру в «Ванкувере»
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Кессел ближайшие несколько дней будет тренироваться в Абботсфорде (Британская Колумбия), где выступает фарм-клуб «Ванкувер Кэнакс» в АХЛ.

«Да, Джим (Рутерфорд, президент по хоккейным операциям «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата») последние пару дней разговаривал с его агентом. Он приедет туда и потренируется два-три дня. Мы посмотрим на его форму и тогда оценим ситуацию», — приводит слова главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета официальный сайт НХЛ.

36-летний Кессел – рекордсмен НХЛ по количеству игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Американец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф у него 100 игр и 83 (34+49) балла.

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