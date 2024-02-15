Нападающий Шон Кутюрье был назван 20-м капитаном в истории «Филадельфии Флайерз», сообщает пресс-служба клуба. 31-летний нападающий стал первым капитаном «Филадельфии» с тех пор, как 19 марта 2022 года Клод Жиру был обменян в «Флориду Пантерз».

«Это большая честь для меня, ведь это действительно престижная организация. Этот город — мой дом, и мне здесь нравится жить. На самом деле ничего не изменится ни во мне, ни в моей игре, ни в том, как я подхожу к работе. Я люблю своих товарищей по команде, то, как мы выросли как команда, и хочу быть уверенным, что мы идём по правильному пути», — цитирует Кутюрье пресс-служба клуба.

Кутюрье был выбран «Филадельфией» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2011 года. Альтернативными капитанами были названы форварды Трэвис Конечны и Скотт Лотон.