Экс-игрок «Динамо» Мн — о Квартальнове: не знаю, в чём проблема, но мы почти не общались

Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит заявил, что почти не общался с главным тренером минского «Динамо» Дмитрием Квартальновым во время выступления за белорусский клуб.

«В «Куньлуне» у меня получается лучше, чем в минском «Динамо»? Определённо. Чувствую себя комфортнее здесь, как дома. Мне здесь легче просто расслабиться и играть. Чувствую, что здесь на меня не оказывается такого давления. Нет ощущения, что если здесь что-то пойдёт не так, то меня накажут или не будут ценить. В «Куньлуне» я чувствую себя комфортнее, спокойнее.

Работа с Квартальновым? Если честно, мы практически не общались. Не знаю, в чём была проблема, но у нас не было коммуникации. Поэтому не могу чего-то конкретного сказать», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джемелом Смитом читайте на «Чемпионате»: