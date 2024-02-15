Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: столько ахов по поводу непредсказуемости КХЛ, а по факту печальная безысходность

Плющев: столько ахов по поводу непредсказуемости КХЛ, а по факту печальная безысходность
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев остался разочарован слабой конкуренцией за плей-офф среди клубов Западной конференции КХЛ. На данный момент от Запада определены все участники розыгрыша Кубка Гагарина.

«В прессе столько ахов и вздохов по поводу якобы непредсказуемости этого чемпионата, а по факту получаем сезон, в котором кубковой интриги нет на Западе и почти нет на Востоке. Насколько понимаю, такая печальная безысходность – впервые в истории КХЛ.

О какой конкуренции на Западе можно говорить, если, например, «Витязь» даже не дотягивает до пола зарплат? А «Куньлунь» с «Сочи» так подготовились к сезону, что по большому счёту их хватило только на первую половину осени. Наш хоккей и наша лига в условиях железного занавеса обязаны не деградировать, а прогрессировать. Чего, увы, не происходит», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

В таблице Восточной конференции КХЛ ещё не определены четыре участника плей-офф. Участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 себе гарантировали «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

Материалы по теме
Первый трофей СКА на новой арене, «Динамо» «повезёт» с ЦСКА? Расклад перед плей-офф КХЛ
Первый трофей СКА на новой арене, «Динамо» «повезёт» с ЦСКА? Расклад перед плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android