Плющев: столько ахов по поводу непредсказуемости КХЛ, а по факту печальная безысходность

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев остался разочарован слабой конкуренцией за плей-офф среди клубов Западной конференции КХЛ. На данный момент от Запада определены все участники розыгрыша Кубка Гагарина.

«В прессе столько ахов и вздохов по поводу якобы непредсказуемости этого чемпионата, а по факту получаем сезон, в котором кубковой интриги нет на Западе и почти нет на Востоке. Насколько понимаю, такая печальная безысходность – впервые в истории КХЛ.

О какой конкуренции на Западе можно говорить, если, например, «Витязь» даже не дотягивает до пола зарплат? А «Куньлунь» с «Сочи» так подготовились к сезону, что по большому счёту их хватило только на первую половину осени. Наш хоккей и наша лига в условиях железного занавеса обязаны не деградировать, а прогрессировать. Чего, увы, не происходит», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

В таблице Восточной конференции КХЛ ещё не определены четыре участника плей-офф. Участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 себе гарантировали «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».