Мичков, Демидов и ещё 15 экс-хоккеистов молодёжной сборной России подписали письмо в ИИХФ

Стали известны фамилии бывших и действующих игроков молодёжной сборной России, которые обратились в ИИХФ с требованием рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионаты мира.

Под большим письмом президенту ИИХФ Люку Тардифу поставили свои подписи 17 хоккеистов: Матвей Мичков, Сергей Иванов, Арсений Коромыслов, Егор Заврагин, Михаил Ильин, Михаил Гуляев, Тимур Муханов, Иван Демидов, Иван Ремезовский, Игорь Чернышов, Егор Римашевский, Артём Кудашов, Максим Великов, Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Кирилл Долженков и Артём Барабоша.

Напомним, ранее ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025. Сборные ранее уже пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов.