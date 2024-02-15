Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков, Демидов и ещё 15 экс-хоккеистов молодёжной сборной России подписали письмо в ИИХФ

Мичков, Демидов и ещё 15 экс-хоккеистов молодёжной сборной России подписали письмо в ИИХФ
Комментарии

Стали известны фамилии бывших и действующих игроков молодёжной сборной России, которые обратились в ИИХФ с требованием рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионаты мира.

Под большим письмом президенту ИИХФ Люку Тардифу поставили свои подписи 17 хоккеистов: Матвей Мичков, Сергей Иванов, Арсений Коромыслов, Егор Заврагин, Михаил Ильин, Михаил Гуляев, Тимур Муханов, Иван Демидов, Иван Ремезовский, Игорь Чернышов, Егор Римашевский, Артём Кудашов, Максим Великов, Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Кирилл Долженков и Артём Барабоша.

Напомним, ранее ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/2025. Сборные ранее уже пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов.

Материалы по теме
Экс-игроки молодёжной сборной России потребовали у ИИХФ возвращения на чемпионаты мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android