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Фетисов: мы должны выставить ИИХФ высокие требования за незаконные решения

Фетисов: мы должны выставить ИИХФ высокие требования за незаконные решения
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на письмо бывших и действующих хоккеистов молодёжной сборной России, в котором игроки обратились с требованием рассмотреть вопрос о возвращении национальной команды к матчам чемпионата мира.

«Надо было раньше обратиться, с самого начала этого геноцида. Будет ли это иметь значение? По крайней мере заставит задуматься. Надо готовить компенсацию за нанесённый финансовый и моральный ущерб. Это правильное решение, чтобы дальше выстраивать эту политику.

Рано или поздно, я знаю, всё вернётся на круги своя, но просто так на их условиях мы не должны возвращаться. Мы должны выставить достаточно большие требования по всем этим незаконным решениям, которые были приняты. И особенно по девушкам. По крайней мере они будут задумываться», — цитирует Фетисова Metaratings.ru.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на письмо и заявил, что россияне должны соблюдать правила, сославшись на конфликт между Международной федерацией хоккея и ЦСКА, в котором голкипер армейцев Иван Федотов нарушил наложенную дисквалификацию.

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