Крикунов: было бы попроще, если бы ФХР была независимой от ИИХФ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов ответил на вопрос, было бы лучше, если бы Федерация хоккея России существовала отдельно от Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Есть ли смысл по возвращении предъявить финансовые требования? Я даже не знаю. Они ещё что-нибудь придумают. Нам надо было, чтобы ФХР была независимой от ИИХФ организацией. Тогда, может быть, в каком-то плане нам было попроще.

Не получилось бы так, что к нам не поехали звёзды? Наоборот, они бы могли к нам спокойно ехать. Мы были бы не под эгидой ИИХФ. Все спокойно ехали и играли бы», — сказал Крикунов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на письмо бывших и действующих хоккеистов молодёжной сборной России, в котором игроки обратились с требованием рассмотреть вопрос о возвращении национальной команды к матчам чемпионата мира.