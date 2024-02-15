Экс-защитник клубов КХЛ назвал главного фаворита Кубка Гагарина — 2024

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает СКА главным фаворитом Кубка Гагарина — 2024.

«Для меня главный фаворит — питерский СКА. Команда очень здорово играет последнее время. У них габаритная оборона, которая хорошо катается, отличный вратарь, прекрасная, креативная атака. Они выиграют Кубок Континента и, скорее всего, Кубок Гагарина», — сказал Щитов в интервью Legalbet.

Напомним, СКА, набрав 89 очков в 63 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Романа Ротенберга продолжат домашнюю серию игрой с уфимским «Салаватом Юлаевым» сегодня, 15 февраля.

Ранее защитник СКА Степан Фальковский оценил качество льда на новой «СКА Арене», на которой армейский клуб одержал победы над «Сочи» (8:1) и «Ладой» (2:1).