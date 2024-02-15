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Защитник СКА ответил на вопрос о качестве льда на новой «СКА Арене»

Защитник СКА ответил на вопрос о качестве льда на новой «СКА Арене»
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Защитник СКА Степан Фальковский оценил качество льда на новой «СКА Арене», на которой армейский клуб одержал победы над «Сочи» (8:1) и «Ладой» (2:1), и рассказал про размеры раздевалки хозяйской команды.

«В целом лёд прекрасный. Просто на каких-то участках становится мягким. Но, думаю, этот аспект в скором времени устранят, и лёд будет идеальным.

Раздевалка сродни стадиону — тоже огромная? Да, масштаб и здесь впечатляет, столько простора. Есть всё, что нужно. При этом — ничего лишнего. Только то, что помогает играть, побеждать и радовать наших болельщиков», — приводит слова Фальковского «Спорт День за Днём».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на споры о рекорде посещаемости «СКА Арены», которая, по уточнённым данным, составила 23 745 человек с учётом гостей, родственников игроков и волонтёров.

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