Капитан «Сибири» — о борьбе за плей-офф: лучше никому ничего не отдавать

Нападающий и капитан «Сибири» Никита Коротков высказался о победе над «Нефтехимиком» (2:1 Б) и рассказал о борьбе за плей-офф.

«Слабое начало матча? Сложно сказать. Может быть, где-то ребята с «Нефтехимика» разобрали хорошо большинство. Как только к Беки приходила шайба, сразу же на него шёл активно игрок с вытянутой клюшкой. У него было мало вариантов для продолжения. Может быть, надо было что-то поменять. Тренеры посмотрят видео. Думаю, мы должны что-то поменять.

Нас с Беком перевели во второе звено? У нас и так хорошая тройка была, мы неплохо действовали. Да, мало голов в последнее время было. Но мы играли в атаке, это не могло не радовать. Сейчас поменяли: у нас центрального не стало, Яшка не смог играть. Поэтому так получилось.

«Сибирь» казалась перегоревшей? Мы игру с «Авангардом» забыли. Там проиграли чисто из-за меньшинства: не смогли перекрыть их большинство. Из ребят никто не вспоминал: уже четыре дня прошло. Не считаю, что игра у нас в памяти.

Недавно уже играли с «Нефтехимиком»? Никто не хочет ошибаться, все играют аккуратно. Где-то поменьше рисков. Сегодня хорошо мы играли в атаке, два периода полностью их переигрывали. Но где-то шайба не шла в ворота. Слава богу, в третьем периоде забили свой гол и довели победу до конца.

Лучше отдать одно очко принципиальному сопернику или самому заработать два? Лучше никому ничего не отдавать и забирать два», — сказал Коротков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.