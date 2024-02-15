СКА дома оказался сильнее «Салавата Юлаева», продлив победную серию

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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки Борна Рендулич с передач Михаила Воробьёва и Александра Кадейкина открыл счёт в матче.

На 11-й минуте третьего периода Степан Старков с передач Захара Бардакова и Арсения Грицюка удвоил преимущество подопечных Романа Ротенберга.

Для голкипера СКА Никиты Серебрякова этот «сухой» матч стал пятым в сезоне. Армейский клуб довёл свою победную серию до четырёх матчей.

В следующей игре СКА сыграет дома с нижегородским «Торпедо» 18 февраля. «Салават Юлаев» в Ярославле встретится с местным «Локомотивом» 17 февраля.

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