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СКА дома оказался сильнее «Салавата Юлаева», продлив победную серию

СКА дома оказался сильнее «Салавата Юлаева», продлив победную серию
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Рендулич (Воробьёв, Кадейкин) – 34:31 (5x4)     2:0 Старков (Бардаков, Грицюк) – 50:06 (5x5)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки Борна Рендулич с передач Михаила Воробьёва и Александра Кадейкина открыл счёт в матче.

На 11-й минуте третьего периода Степан Старков с передач Захара Бардакова и Арсения Грицюка удвоил преимущество подопечных Романа Ротенберга.

Для голкипера СКА Никиты Серебрякова этот «сухой» матч стал пятым в сезоне. Армейский клуб довёл свою победную серию до четырёх матчей.

В следующей игре СКА сыграет дома с нижегородским «Торпедо» 18 февраля. «Салават Юлаев» в Ярославле встретится с местным «Локомотивом» 17 февраля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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