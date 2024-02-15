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Разин: ретроматч, надо было ещё Вайсфельда пригласить, отсудил бы так же, как сегодня

Разин: ретроматч, надо было ещё Вайсфельда пригласить, отсудил бы так же, как сегодня
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в игре с «Ак Барсом» (1:2) и поделился эмоциями от атмосферы ретроматча. На матче для болельщиков была воссоздана атмосфера нулевых с подходящей музыкой и одеждой ведущих. В фойе дворца спорта были выставлены трофеи «Ак Барса», завоёванные в нулевые годы.

«Мы не заслуживали поражения – по движению, по количеству моментов мы были лучше, но, к сожалению, результат отрицательный. Ретроматч, ностальгия – надо было ещё Вайсфельда пригласить, он отсудил бы так же, как сегодня. Незасчитанный гол? Сейчас сначала вроде бы все голы засчитываются, а потом просматриваются.

Эмоции от ретроматча? Я в этот дворец приезжал ещё пацаном лет в 10. Потом с «Магниткой» здесь были и счастливые моменты, когда мы по буллитам обыграли «Ак Барс» и вышли в «Финал четырёх» Евролиги, и несчастливые, когда уступили казанцам в пятой, решающей игре серии плей-офф. Хорошая, приятная атмосфера», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет в Москве со «Спартаком» 17 февраля. «Металлург» в этот же день в Омске встретится с местным «Авангардом».

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