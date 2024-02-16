Купер — о Кучерове: он провёл фантастический матч

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после сегодняшней победы своей команды над «Колорадо Эвеланш» (6:3) высказался об игре российского нападающего «молний» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче с «лавинами» Кучеров отметился дублем и результативной передачей. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров лиги с 93 (36+57) очками.

«Я видел 55 игр в этом сезоне (Кучеров сыграл в 54. — Прим. «Чемпионата»). Он выкладывался полностью в каждом матче. То, как он работает на льду — он просто одарённый, одарённый игрок. Его уровень борьбы и игровой интеллект делают его тем, против кого тяжело защищаться. Я думаю, он провёл фантастический матч сегодня», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в социальных сетях.

Отметим, что главным преследователем Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ является форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого 89 (32+57) очков.