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Купер — о Кучерове: он провёл фантастический матч

Купер — о Кучерове: он провёл фантастический матч
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после сегодняшней победы своей команды над «Колорадо Эвеланш» (6:3) высказался об игре российского нападающего «молний» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Напомним, в матче с «лавинами» Кучеров отметился дублем и результативной передачей. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров лиги с 93 (36+57) очками.

«Я видел 55 игр в этом сезоне (Кучеров сыграл в 54. — Прим. «Чемпионата»). Он выкладывался полностью в каждом матче. То, как он работает на льду — он просто одарённый, одарённый игрок. Его уровень борьбы и игровой интеллект делают его тем, против кого тяжело защищаться. Я думаю, он провёл фантастический матч сегодня», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в социальных сетях.

Отметим, что главным преследователем Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ является форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, у которого 89 (32+57) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Байрэм (Рантанен, Маккиннон) – 15:08     1:1 Пойнт – 17:18     2:1 Кучеров (Хагель) – 18:25     2:2 Байрэм (Колтон, Лехконен) – 35:03     2:3 Лехконен (Маккиннон, Друен) – 43:38 (pp)     3:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 44:00     4:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 48:13     5:3 Чирелли (Хагель, Чернак) – 59:28     6:3 Пербикс (Лиллеберг, Эйссимонт) – 59:34    
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