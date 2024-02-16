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Задоров забросил первую шайбу за «Ванкувер», отличившись в матче с «Детройтом»

Задоров забросил первую шайбу за «Ванкувер», отличившись в матче с «Детройтом»
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В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Детройт Ред Уингз».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Позади два периода, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Третья шайба в составе «косаток» на счету российского защитника Никиты Задорова. Это первый гол россиянина за «Ванкувер» после обмена из «Калгари Флэймз».

«Чемпионат» предлагает посмотреть первую шайбу Задорова за новый клуб:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Задорова, с учётом его выступлений за «Калгари», 11 (2+9) очков в 48 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Миллер – 07:37     2:0 Линдхольм (Петтерссон) – 09:31     3:0 Задоров (Петтерссон, Хёгландер) – 32:51     3:1 Комфер (Кейн, Фишер) – 34:25     4:1 Линдхольм (Петтерссон) – 52:59    

Напомним, 28-летний российский защитник перешёл в «Ванкувер» 1 декабря в обмен на выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года и выбор в третьем раунде драфта 2026 года.

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