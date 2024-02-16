Задоров забросил первую шайбу за «Ванкувер», отличившись в матче с «Детройтом»

В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Детройт Ред Уингз».
Позади два периода, счёт 3:1 в пользу хозяев.
Третья шайба в составе «косаток» на счету российского защитника Никиты Задорова. Это первый гол россиянина за «Ванкувер» после обмена из «Калгари Флэймз».
«Чемпионат» предлагает посмотреть первую шайбу Задорова за новый клуб:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Задорова, с учётом его выступлений за «Калгари», 11 (2+9) очков в 48 играх.
Напомним, 28-летний российский защитник перешёл в «Ванкувер» 1 декабря в обмен на выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года и выбор в третьем раунде драфта 2026 года.