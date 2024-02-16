Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по количеству игр с двумя и более очками

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Колорадо Эвеланш» (6:3).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.

Таким образом, эта игра стала 46-й в карьере Кучерова в свитере «Тампы», в которой ему удалось отметиться двумя или более очками. По этому показателю он вышел на третье место в истории «Лайтнинг», сравнявшись с Венсаном Лекавалье. Лидером всех времён по количеству мультиочковых игр в истории «молний» является нынешний одноклубник Кучерова Стивен Стэмкос (92).

«Тампа» набрала 65 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» и «Филадельфией Флайерз» четвёртое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «молнии» 18 февраля примут дома «Флориду Пантерз».