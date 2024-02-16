Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по количеству игр с двумя и более очками

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Колорадо Эвеланш» (6:3).
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.
Таким образом, эта игра стала 46-й в карьере Кучерова в свитере «Тампы», в которой ему удалось отметиться двумя или более очками. По этому показателю он вышел на третье место в истории «Лайтнинг», сравнявшись с Венсаном Лекавалье. Лидером всех времён по количеству мультиочковых игр в истории «молний» является нынешний одноклубник Кучерова Стивен Стэмкос (92).
«Тампа» набрала 65 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» и «Филадельфией Флайерз» четвёртое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «молнии» 18 февраля примут дома «Флориду Пантерз».
- 16 февраля 2024
-
08:50
-
08:34
-
08:30
-
08:15
-
08:15
-
08:00
-
07:49
-
07:30
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:18
-
06:02
-
05:55
-
05:47
-
05:38
-
05:36
-
05:33
-
05:25
-
05:13
-
04:06
-
03:25
-
02:09
-
00:00
- 15 февраля 2024
-
23:52
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:07
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:47