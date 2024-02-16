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Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по количеству игр с двумя и более очками

Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по количеству игр с двумя и более очками
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В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Колорадо Эвеланш» (6:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.

Таким образом, эта игра стала 46-й в карьере Кучерова в свитере «Тампы», в которой ему удалось отметиться двумя или более очками. По этому показателю он вышел на третье место в истории «Лайтнинг», сравнявшись с Венсаном Лекавалье. Лидером всех времён по количеству мультиочковых игр в истории «молний» является нынешний одноклубник Кучерова Стивен Стэмкос (92).

«Тампа» набрала 65 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» и «Филадельфией Флайерз» четвёртое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «молнии» 18 февраля примут дома «Флориду Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Байрэм (Рантанен, Маккиннон) – 15:08     1:1 Пойнт – 17:18     2:1 Кучеров (Хагель) – 18:25     2:2 Байрэм (Колтон, Лехконен) – 35:03     2:3 Лехконен (Маккиннон, Друен) – 43:38 (pp)     3:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 44:00     4:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 48:13     5:3 Чирелли (Хагель, Чернак) – 59:28     6:3 Пербикс (Лиллеберг, Эйссимонт) – 59:34    
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