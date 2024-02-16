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Все результаты игрового дня НХЛ 16 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 16 февраля
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Сегодня, 16 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НХЛ 16 февраля:

«Бостон Брюинз» – «Сиэтл Кракен» – 1:4;
«Баффало Сэйбрз» – «Флорида Пантерз» – 0:4;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 1:2;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Монреаль Канадиенс» – 7:4;
«Оттава Сенаторз» – «Анахайм Дакс» – 1:5;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Колорадо Эвеланш» – 6:3;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Филадельфия Флайерз» – 4:3 ОТ;
«Нэшвилл Предаторз» – «Даллас Старз» – 2:9;
«Сент-Луис Блюз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 6:3;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Питтсбург Пингвинз» – 1:4;
«Калгари Флэймз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 3:6;
«Ванкувер Кэнакс» – «Детройт Ред Уингз» – 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 04:54     1:1 Эберле (Бьёркстранд, Бенирс) – 09:11 (pp)     1:2 Толванен (Бенирс) – 37:35     1:3 Бенирс (Веннберг) – 48:36     1:4 Макканн – 59:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Барков) – 09:26     0:2 Лунделль (Ткачук, Форслинг) – 37:16     0:3 Вераге (Райнхарт, Барков) – 58:27     0:4 Ломберг (Форслинг, Лунделль) – 59:48 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Кемпе) – 28:07 (sh)     1:1 Тоффоли (Братт, Хьюз) – 32:58 (pp)     1:2 Байфилд (Кларк, Дюбуа) – 54:23 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Эванс (Андерсон, Пирсон) – 14:29     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Труба) – 31:09     2:1 Кайлли (Линдгрен, Фокс) – 32:27     3:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 34:43 (sh)     4:1 Крайдер (Панарин, Фокс) – 35:19 (pp)     4:2 Слафковски (Кофилд) – 36:30     5:2 Трочек (Панарин, Шнайдер) – 44:23     5:3 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 46:53 (pp)     6:3 Крайдер (Зибанеджад, Веси) – 47:59     7:3 Какко (Фокс, Кайлли) – 49:56     7:4 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 51:27    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Минтюков (Терри, Карлссон) – 09:19     0:2 Ватрано (Фаулер, Строум) – 37:25 (pp)     0:3 Мактавиш (Сильверберг, Ватрано) – 38:59     0:4 Мактавиш (Терри, Фаулер) – 42:18     1:4 Жиру – 44:43     1:5 Фаулер – 49:23 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Байрэм (Рантанен, Маккиннон) – 15:08     1:1 Пойнт – 17:18     2:1 Кучеров (Хагель) – 18:25     2:2 Байрэм (Колтон, Лехконен) – 35:03     2:3 Лехконен (Маккиннон, Друен) – 43:38 (pp)     3:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 44:00     4:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 48:13     5:3 Чирелли (Хагель, Чернак) – 59:28     6:3 Пербикс (Лиллеберг, Эйссимонт) – 59:34    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Лотон, Конечны) – 07:42 (sh)     1:1 Мэттьюс (Марнер) – 31:06     2:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 34:20 (pp)     3:1 Мэттьюс (Лильегрен) – 38:55     3:2 Хэтэуэй (Силер, Пилинг) – 54:14     3:3 Конечны (Типпетт, Фараби) – 55:15 (pp)     4:3 Нюландер (Лильегрен, Марнер) – 60:54    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 9
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стил – 00:35     0:2 Дюшейн (Марчмент) – 04:27     0:3 Смит (Стил, Сутер) – 12:31     0:4 Джонстон (Делландреа, Харли) – 15:53     0:5 Хейсканен (Джонстон, Делландреа) – 24:40     1:5 Смит (Маккэррон, Каррье) – 29:50     1:6 Сегин (Джонстон, Марчмент) – 30:51 (pp)     2:6 Новак (Нюквист) – 31:21     2:7 Дюшейн (Сегин, Сутер) – 39:47     2:8 Делландреа (Робертсон, Сутер) – 43:50     2:9 Джонстон (Сегин, Дюшейн) – 48:50 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Томас (Ледди, Бучневич) – 10:13     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 13:51 (pp)     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 19:33     2:2 Нейборс (Шенн, Крюг) – 21:09     3:2 Крюг (Нейборс, Кессел) – 28:37     4:2 Кайру (Нейборс, Томас) – 35:32 (pp)     5:2 Бучневич (Томас, Кайру) – 39:35 (pp)     5:3 Перри (Кулак, Макдэвид) – 51:14     6:3 Саад – 57:07    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Петтерссон, Ракелль) – 00:15     0:2 Смит (О'Коннор) – 12:40     1:2 Курашев (Бедард, Фолиньо) – 28:22     1:3 Кросби (Ракелль, Петтерссон) – 45:51     1:4 Раст (Летанг) – 59:10 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кадри (Поспишил) – 04:19     1:1 Гранлунд (Задина) – 24:52     1:2 Бейли (Задина) – 27:50     1:3 Канин (Эклунд, Берроуз) – 32:30 (pp)     2:3 Баклунд (Танев, Ханифин) – 39:40     2:4 Задина (Штурм, Бейли) – 44:38     2:5 Задина (Бейли, Власик) – 45:15     2:6 Канин – 55:30     3:6 Кузьменко (Танев, Юбердо) – 56:40    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Миллер – 07:37     2:0 Линдхольм (Петтерссон) – 09:31     3:0 Задоров (Петтерссон, Хёгландер) – 32:51     3:1 Комфер (Кейн, Фишер) – 34:25     4:1 Линдхольм (Петтерссон) – 52:59    
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