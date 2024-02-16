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Сегодня, 16 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НХЛ 16 февраля:

«Бостон Брюинз» – «Сиэтл Кракен» – 1:4;

«Баффало Сэйбрз» – «Флорида Пантерз» – 0:4;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 1:2;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Монреаль Канадиенс» – 7:4;

«Оттава Сенаторз» – «Анахайм Дакс» – 1:5;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Колорадо Эвеланш» – 6:3;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Филадельфия Флайерз» – 4:3 ОТ;

«Нэшвилл Предаторз» – «Даллас Старз» – 2:9;

«Сент-Луис Блюз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 6:3;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Питтсбург Пингвинз» – 1:4;

«Калгари Флэймз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 3:6;

«Ванкувер Кэнакс» – «Детройт Ред Уингз» – 4:1.