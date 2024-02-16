Сегодня, 16 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НХЛ 16 февраля:
«Бостон Брюинз» – «Сиэтл Кракен» – 1:4;
«Баффало Сэйбрз» – «Флорида Пантерз» – 0:4;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 1:2;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Монреаль Канадиенс» – 7:4;
«Оттава Сенаторз» – «Анахайм Дакс» – 1:5;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Колорадо Эвеланш» – 6:3;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Филадельфия Флайерз» – 4:3 ОТ;
«Нэшвилл Предаторз» – «Даллас Старз» – 2:9;
«Сент-Луис Блюз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 6:3;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Питтсбург Пингвинз» – 1:4;
«Калгари Флэймз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 3:6;
«Ванкувер Кэнакс» – «Детройт Ред Уингз» – 4:1.
- 16 февраля 2024
-
08:50
-
08:34
-
08:30
-
08:15
-
08:15
-
08:00
-
07:49
-
07:30
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:18
-
06:02
-
05:55
-
05:47
-
05:38
-
05:36
-
05:33
-
05:25
-
05:13
-
04:06
-
03:25
-
02:09
-
00:00
- 15 февраля 2024
-
23:52
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:07
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:47