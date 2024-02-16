Гол Задорова помог «Ванкуверу» обыграть «Детройт», продлив победную серию

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1, которая стала для них третьей кряду.

В составе «Кэнакс» отличились Джей Ти Миллер, Элиас Линдхольм (дубль) и российский защитник Никита Задоров. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Ред Уингз» стал Джей Ти Комфер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Задоров, отметившийся дебютной шайбой за «Ванкувер» в 28-й игре за команду, провёл на льду 15 минут 49 секунд и заработал коэффициент полезности «+1». У его соотечественника и одноклубника Ильи Михеева – лишь «-1» за 14.42 на площадке.

«Ванкувер», набрав 80 очков в 55 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. «Детройт» (60) – на восьмой строчке на Востоке.