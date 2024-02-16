Гол Задорова помог «Ванкуверу» обыграть «Детройт», продлив победную серию

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1, которая стала для них третьей кряду.
В составе «Кэнакс» отличились Джей Ти Миллер, Элиас Линдхольм (дубль) и российский защитник Никита Задоров. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Ред Уингз» стал Джей Ти Комфер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Задоров, отметившийся дебютной шайбой за «Ванкувер» в 28-й игре за команду, провёл на льду 15 минут 49 секунд и заработал коэффициент полезности «+1». У его соотечественника и одноклубника Ильи Михеева – лишь «-1» за 14.42 на площадке.
«Ванкувер», набрав 80 очков в 55 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. «Детройт» (60) – на восьмой строчке на Востоке.
- 16 февраля 2024
-
08:50
-
08:34
-
08:30
-
08:15
-
08:15
-
08:00
-
07:49
-
07:30
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:18
-
06:02
-
05:55
-
05:47
-
05:38
-
05:36
-
05:33
-
05:25
-
05:13
-
04:06
-
03:25
-
02:09
-
00:00
- 15 февраля 2024
-
23:52
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:07
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:47