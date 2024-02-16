Барков стал рекордсменом «Флориды» по количеству сезонов с 40+ голевыми передачами

28-летний финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков, отметившись ассистентским дублем в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (0:4), обновил один из клубных рекордов. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне Барков уже 41 голевую передачу, это его шестой сезон в составе «Флориды», в которых он преодолевает отметку в 40 ассистов. Таким образом, он превзошёл рекорд Джонатана Юбердо (5 сезонов) по количеству сезонов с 40+ результативными передачами.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ Барков принял участие в 48 матчах в составе «Флориды», отметившись 53 (12+41) результативными действиями при показателе полезности «+21». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 712 встреч и 684 (255+429) очка.