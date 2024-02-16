«Флорида», «Айлендерс» и «Колорадо» проявляют интерес к Владимиру Тарасенко

32-летний российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко привлёк внимание сразу нескольких клубов НХЛ, сообщает Puck Empire в одной из социальных сетей со ссылкой на информацию журналиста The Fourth Period Давида Паньотты.

В число команд, которые обратились к «Оттаве» по поводу возможного обмена Тарасенко, называются такие клубы, как «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». Ранее сообщалось, что предметный интерес к игроку проявлял и «Эдмонтон Ойлерз».

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 48 матчах за «Оттаву», в которых отметился 35 (14+21) результативными действиями при показателе полезности «+14». Перед началом сезона-2023/2024 он заключил однолетний контракт с клубом на сумму в $ 5 млн.