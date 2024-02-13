Тарасенко – о своём будущем: сейчас главное не читать экспертов в интернете

Нападающий «Оттавы» Сенаторз» Владимир Тарасенко высказался о своём будущем.

«Думаю, самое главное – не читать экспертов в интернете, понимаете? Я не захожу в интернет, не читаю хоккейные новости. Есть много людей, много мнений. Я знаю, что многие парни любят читать. И они воспринимают это очень близко, но я думаю, что вам нужно сосредоточиться в основном на себе и делать всё, что вы можете сделать в вашей ситуации. Когда начнутся переговоры, мы, конечно, будем рассматривать все варианты. Как я уже сказал, вам, ребята, нравится что-то находить, но нет ничего. Сейчас я ничего не могу сказать», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир привлёк внимание «Эдмонтона» и может сменить команду до конца периода переходов игроков в НХЛ.

В нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 46 матчах за «Оттаву», в которых отметился 34 (14+20) результативными действиями при показателе полезности «+13».