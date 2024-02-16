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Гашек отреагировал на обращение игроков молодёжной сборной России к ИИХФ

Гашек отреагировал на обращение игроков молодёжной сборной России к ИИХФ
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58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек прокомментировал решение экс-хоккеистов молодёжной сборной России по хоккею обратиться с письмом к Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

«Игроки молодёжной сборной России по хоккею написали в адрес ИИХФ письмо с вопросом, почему они не могут участвовать в международных соревнованиях. Я надеюсь, что ИИХФ даст им и всем любителям хоккея чёткое объяснение», — гласит публикация Гашека в социальной сети Х.

Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на письмо и заявил, что россияне должны соблюдать правила, сославшись на конфликт между Международной федерацией хоккея и ЦСКА, в котором голкипер армейцев Иван Федотов нарушил наложенную дисквалификацию.

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