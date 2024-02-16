«Овечкин на бульдозере мчит к рекорду Гретцки». Назаров – о гонке снайпера «Вашингтона»

Известный тренер Андрей Назаров высказался о шестиматчевой голевой серии 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Поездка Александра Овечкина с семьёй на отдых в Дубай явно удалась. Здорово, что Саша как следует отдохнул, перезагрузился. Это однозначно правильный ход: во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ восстановить силы и эмоции, находясь с близкими себе людьми.

Нынешняя игра Саши впечатляет: снайпер «Вашингтона» забросил шесть шайб в шести матчах подряд. Злопыхатели моментально замолкли, а Саша на своём бульдозере мчит к рекорду Уэйна Гретцки, расчищая всех недовольных на своём пути. Мы все с удовольствием следим за этой великой погоней и, конечно, желаем Овечкину только удачи», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, голевая серия Овечкина началась ещё 27 января в матче с «Даллас Старз» (4:5 ОТ). В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.