Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Овечкин на бульдозере мчит к рекорду Гретцки». Назаров – о гонке снайпера «Вашингтона»

«Овечкин на бульдозере мчит к рекорду Гретцки». Назаров – о гонке снайпера «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о шестиматчевой голевой серии 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Поездка Александра Овечкина с семьёй на отдых в Дубай явно удалась. Здорово, что Саша как следует отдохнул, перезагрузился. Это однозначно правильный ход: во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ восстановить силы и эмоции, находясь с близкими себе людьми.

Нынешняя игра Саши впечатляет: снайпер «Вашингтона» забросил шесть шайб в шести матчах подряд. Злопыхатели моментально замолкли, а Саша на своём бульдозере мчит к рекорду Уэйна Гретцки, расчищая всех недовольных на своём пути. Мы все с удовольствием следим за этой великой погоней и, конечно, желаем Овечкину только удачи», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, голевая серия Овечкина началась ещё 27 января в матче с «Даллас Старз» (4:5 ОТ). В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.

Материалы по теме
Овечкин встал на защиту Кучерова, которого освистали во время Матча звёзд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android