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Овечкин встал на защиту Кучерова, которого освистали во время Матча звёзд НХЛ

Овечкин встал на защиту Кучерова, которого освистали во время Матча звёзд НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встал на защиту нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, которого освистали на Матче звёзд НХЛ за то, что он не выкладывался в конкурсах мастерства.

«Туда приезжаешь и просто получаешь удовольствие. Думаю, что он просто кайфовал от момента и не хотел напрягаться», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 53 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 56 результативных передач. Россиянин единолично возглавляет гонку бомбардиров НХЛ. На втором месте по этому показателю находится нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 87 очков.

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