Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны 14 из 16 команд-участниц Кубка Гагарина – 2024

Стали известны 14 из 16 команд-участниц Кубка Гагарина – 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Благодаря волевой победе челябинского «Трактора» на выезде над «Адмиралом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, определились 14 из 16 команд, которые примут участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

От Востока плей-офф себе обеспечили шесть из восьми команд, в число которых входят магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист» и, соответственно, челябинский «Трактор». В ближайшее время предпоследнюю путёвку может обеспечить и тольяттинская «Лада», а за последнюю возможность поборются сразу три клуба – «Амур», «Нефтехимик» и «Сибирь».

На Западе же досрочно определены все участники плей-офф – ими стали санкт-петербургский СКА, московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и минское «Динамо».

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android