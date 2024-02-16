Стали известны все участники плей-офф ВХЛ, новокузнецкий «Металлург» не попал в розыгрыш

Сегодня, 17 февраля, стали известны все участники розыгрыша плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. ХК «Норильск» в своём дебютном сезоне ВХЛ стал последним участником Кубка Петрова.

В плей-офф ВХЛ вышли: «Молот», «Рубин», АКМ, «Югра», «Зауралье», «Химик», «Динамо» СПб, «Южный Урал», «СКА-Нева», «Нефтяник», «Буран», «Торос», «Тамбов», «Звезда», «Норильск» и «Сокол».

Новокузнецкий «Металлург» не смог попасть в плей-офф, несмотря на две победы подряд в последних матчах регулярки. «Кузня» второй раз за время выступления в ВХЛ не сыграет в плей-офф. Напомним, по ходу сезона кузбасский клуб сменил двух главных тренеров. Начинал сезон Алексей Медведев, которого сменил Валерий Белов. Сезон заканчивал Равиль Хайдаров.

Окончательные пары плей-офф станут известны после последнего игрового дня, который состоится 18 февраля.