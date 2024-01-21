В новокузнецком «Металлурге» рассказали о планах клуба по возвращению в КХЛ

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин рассказал о планах клуба вернуться в КХЛ. Специалист рассказал о трёхлетнем плане, согласно которому в клубе должны решить ряд задач, прежде чем подавать заявку на возвращение в КХЛ. Напомним, в 2017 году «Металлург» исключили из КХЛ за низкие показатели рейтинга клубов.

«Мы 3,5 года практически выживали, пытались сохранить хоккей в Новокузнецке, и мы это сделали. Сейчас наступил период развития, он не быстрый: нужно поднимать школу, молодёжку плюс основную команду. Чтобы идти в КХЛ, нужно сделать многое. Думаю, старт подготовке заявки, скорее всего, дан, а дальше будем смотреть. Сейчас мы подготовили краткосрочную программу на три года. Дальше будем разговаривать, потому что губернатор так и сказал: „Первое место займёте — пойдёте в КХЛ», — цитирует Денякина ТАСС.

20 января состоялся долгожданный матч «Металлурга» на обновлённой «Арене Кузнецких металлургов имени Олега Короленко». Реконструкция сооружения заняла около четырёх лет. В матче с клубом «Горняк-УГМК» новокузнечане одержали уверенную победу со счётом 4:1 на глазах у 5146 зрителей.