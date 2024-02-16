Нападающий «Вашингтона»: мы продолжаем загонять себя в угол в критические моменты

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высказался о последних матчах клуба. Напомним, «столичные» потерпели восемь поражений в последних девяти встречах.

«Я думаю, мы играли в достаточно хороший хоккей, чтобы выиграть эти матчи, но мы просто этого не сделали. Мы продолжаем загонять себя в угол в критические моменты игры. В остальном мы играем в хороший хоккей. Наши защитники играют неплохо, нападающие хорошо справляются со своей задачей», — приводит слова Дауда The Hockey News.

«Столичные» набрали 54 очка и отстают от идущего на восьмом месте «Детройт Ред Уингз» (58) на четыре балла. В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Игра состоится 18 февраля и начнётся в 3:00 мск.