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Уголовное дело против Милана Лучича прекращено

Уголовное дело против Милана Лучича прекращено
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Уголовное дело против хоккеиста Милана Лучича прекращено, сообщает TSN со ссылкой на протокол суда.

«Потерпевшая по этому делу находится за пределами штата и ясно дала понять, что намерена воспользоваться правом не давать показания в суде», — сказано в протоколе.

Напомним, источники сообщали, что вечером в пятницу, 17 ноября 2023 года, в службу 911 поступил звонок, в котором говорилось, что Лучич пытался задушить свою жену Бриттани после словесной ссоры, предположительно перешедшей в физическую форму. Согласно копии полицейского отчёта, Лучич якобы тянул жену за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди жертвы». Лучич не признал себя виновным по данному обвинению.

Всего 35‑летний канадец сыграл в НХЛ 1177 матчей, в которых набрал 586 (233+353) очков. В составе «Бостона» нападающий становился обладателем Кубка Стэнли в 2011 году.

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