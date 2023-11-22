Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Бостона» Милан Лучич примет участие в программе помощи игрокам НХЛ

Нападающий «Бостона» Милан Лучич примет участие в программе помощи игрокам НХЛ
Комментарии

Нападающий «Бостона» Милан Лучич примет участие в программе помощи игрокам НХЛ/НХЛПА, пока он остаётся в бессрочном отпуске из «Брюинз».

Ранее Лучич был освобождён под подписку о невыезде после предъявления ему обвинения в домашнем насилии. Примечательно, что Лучич не признал себя виновным по обвинению, которое было зачитано в ходе судебного заседания, которое длилось около восьми минут. Судья обязал Лучича отказаться от алкоголя до следующего заседания, которое назначено на 19 января 2024 года.

Лучич подписал однолетний контракт с «Брюинз» в межсезонье. Всего 35‑летний канадец сыграл в НХЛ 1177 матчей, в которых набрал 586 очков (233+353). В составе «Бостона» нападающий становился обладателем Кубка Стэнли в 2011 году.

Материалы по теме
Звезду НХЛ арестовали за домашнее насилие. Что об этом известно?
Звезду НХЛ арестовали за домашнее насилие. Что об этом известно?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android