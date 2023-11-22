Нападающий «Бостона» Милан Лучич примет участие в программе помощи игрокам НХЛ/НХЛПА, пока он остаётся в бессрочном отпуске из «Брюинз».

Ранее Лучич был освобождён под подписку о невыезде после предъявления ему обвинения в домашнем насилии. Примечательно, что Лучич не признал себя виновным по обвинению, которое было зачитано в ходе судебного заседания, которое длилось около восьми минут. Судья обязал Лучича отказаться от алкоголя до следующего заседания, которое назначено на 19 января 2024 года.

Лучич подписал однолетний контракт с «Брюинз» в межсезонье. Всего 35‑летний канадец сыграл в НХЛ 1177 матчей, в которых набрал 586 очков (233+353). В составе «Бостона» нападающий становился обладателем Кубка Стэнли в 2011 году.