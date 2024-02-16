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«Сочи» второй раз за три дня обыграл дома «Торпедо», Рассказов оформил дубль

В Сочи закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте первого периода Кирилл Рассказов с передачи Михала Криштофа открыл счёт во встрече.

На 17-й минуте третьего периода Кирилл Рассказов с передач Николая Чебыкина и Сергея Попова оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.

В начале третьего игрового отрезка Сергей Гончарук с передач Никиты Шавина и Николая Коваленко размочил счёт в матче. В конце встречи Даниил Сероух установил окончательный счёт встречи.

В следующем матче «Сочи» сыграет 18 февраля в гостях с «Автомобилистом». «Торпедо» в этот же день в Санкт-Петербурге встретится со СКА.

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