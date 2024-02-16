«Если за голову возьмётся». Ковалёв — о возможности Овечкина побить рекорд Гретцки

Тренер «Спартака» Алексей Ковалёв высказался о возможности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Если за голову возьмётся. Во-первых, возраст уже другой. Понятно и то, что где-то, может, партнёры уже не те. Всё равно осталось забить не так много. Но это „немного“ и есть самая трудная часть. Надеюсь, что Александр Овечкин возьмётся за голову и отнесётся к этому правильно, имею в виду в плане подготовки и отношения. Но если он это всё запустит, будет думать, что осталось немного, всё равно каким-нибудь способом дойду до рекорда. Самое обидное будет, когда у тебя останется, скажем, 10 голов, а что-то случится. Поэтому лучше сейчас к этому правильно отнестись, пока есть здоровье и желание играть, и в итоге как можно быстрее достичь этого результата», — цитирует Ковалёва «Шайба.kz».

Напомним, голевая серия Овечкина началась ещё 27 января в матче с «Даллас Старз» (4:5 ОТ). В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.

Ранее о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ высказался главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.