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Виктор Козлов: хоккей — вне политики, все в «Вашингтоне» хотят, чтобы Овечкин побил рекорд

Виктор Козлов: хоккей — вне политики, все в «Вашингтоне» хотят, чтобы Овечкин побил рекорд
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Конечно, у Саши есть шансы догнать Гретцки. Всё будет зависеть от огня и желания, которые у него в груди. То, что они играет на таком уровне, в таком возрасте — уже уникальное достижение. Александр сейчас пишет историю. И мы, естественно, за него болеем, переживаем.

Партнёры по «Вашингтону» будут стараться помочь Овечкину превзойти рекорд Гретцки, ничего, что он из России? Хоккей — вне политики. Я думаю, весь «Вашингтон», все болельщики «Кэпиталз» хотят, чтобы Александр побил рекорд», — цитирует Козлова «РБ Спорт».

Напомним, голевая серия Овечкина началась ещё 27 января в матче с «Даллас Старз» (4:5 ОТ). В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.

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