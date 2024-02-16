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Главный тренер «Сочи» Кокорев оценил домашнюю победу над «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Кокорев оценил домашнюю победу над «Торпедо»
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался о домашней победе над «Торпедо» (3:1).

«Хороший был настрой, хороший и быстрый первый период, хорошая команда против нас – играют в пас, открываются. Надо отдать должное нашим парням – мы ни в чём не уступали, играли правильно, тоже играли в пас и, собственно говоря, забивали голы и выиграли матч. На прошлой пресс-конференции Игорь Николаевич [Ларионов] сказал, что „Торпедо“ забьёт четыре или пять сегодня. Миша Бердин узнал эту информацию и сильно настроился, мы благодарны ему – отыграл здорово, подтаскивал команду, мы заслуженно победили», — цитирует Кокорева официальный сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сочи» сыграет 18 февраля в гостях с «Автомобилистом». «Торпедо» в этот же день в Санкт-Петербурге встретится со СКА.

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