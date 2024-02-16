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Ковалёв — о совместной игре с Гретцки: партнёры его не всегда правильно понимали

Ковалёв — о совместной игре с Гретцки: партнёры его не всегда правильно понимали
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Тренер «Спартака» Алексей Ковалёв рассказал о совместной игре с легендарным канадским нападающим Уэйном Гретцки за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 1996 по 1998 год.

«Сразу было видно, насколько этот человек талантлив. В любом возрасте, даже когда он заканчивал карьеру. Как он видит игру, читает её. Не зря говорят, что он как шахматист, на пять ходов вперёд видел, что надо сделать. Другое дело, что партнёры его не всегда правильно понимали. Всегда знал, если ему пас отдашь, он тебя обязательно найдёт, главное — открыться правильно», — приводит слова Ковалёва «Шайба.kz».

Ранее Алексей Ковалёв высказался о возможности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

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