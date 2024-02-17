Кочетков признан третьей звездой матча с «Аризоной»
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В Темпе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Каролине Харрикейнз» (1:5).
Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отметился в этой встрече 30 сейвами, отразив 96,8% бросков по своим воротам. По итогам игры он был признан третьей звездой матча.
Звание первой звезды досталось форварду «Харрикейнз» Мартину Нечасу, отметившемуся в этом матче двумя результативными передачами. Второй звездой был признан ещё один игрок «ураганов» Сет Джарвис, отметившийся заброшенной шайбой.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 24-летний Кочетков провёл 28 матчей, в которых отражал 90,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,46 и двух шат-аутах.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Мартинук (Шей, Стаал) – 00:16 0:2 Чатфилд (Нечас, Друри) – 04:50 1:2 Гюнтер – 14:32 1:3 Джарвис – 26:28 1:4 Терявяйнен (Друри, Ноэсен) – 37:16 (pp) 1:5 Бантинг (Нечас) – 44:37
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