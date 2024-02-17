Кочетков признан третьей звездой матча с «Аризоной»

В Темпе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Каролине Харрикейнз» (1:5).

Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отметился в этой встрече 30 сейвами, отразив 96,8% бросков по своим воротам. По итогам игры он был признан третьей звездой матча.

Звание первой звезды досталось форварду «Харрикейнз» Мартину Нечасу, отметившемуся в этом матче двумя результативными передачами. Второй звездой был признан ещё один игрок «ураганов» Сет Джарвис, отметившийся заброшенной шайбой.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 24-летний Кочетков провёл 28 матчей, в которых отражал 90,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,46 и двух шат-аутах.