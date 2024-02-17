Алексей Ковалёв ответил на вопрос, где качество льда лучше — в КХЛ или НХЛ

Тренер «Спартака» Алексей Ковалёв ответил на вопрос, где качество льда лучше — в КХЛ или НХЛ.

«Так не определишь, потому что везде разный лёд, в зависимости и от дворца, и от погоды снаружи. Ещё важный момент в том, сколько зрителей приходит на матч. Лёд может быть одним с утра, а когда приходят люди, становится теплее, поле меняется. Так было в КХЛ. В НХЛ то же самое. Например, поедешь во Флориду, там жара на улице, внутри тяжело удержать температуру, лёд становится таким мягким. Единственное, по-моему, не было проблем в Калгари и Эдмонтоне», — приводит слова Ковалёва «Шайба.kz».

Ранее Алексей Ковалёв рассказал о совместной игре с легендарным канадским нападающим Уэйном Гретцки за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 1996 по 1998 год.