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Экс-депутат Словакии: если Овечкин играет в НХЛ, то словаки из КХЛ могут поехать на ЧМ

Экс-депутат Словакии: если Овечкин играет в НХЛ, то словаки из КХЛ могут поехать на ЧМ
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Бывший депутат парламента Словакии Романа Табак обратилась к президенту Федерации хоккея Словакии Мирославу Шатану с просьбой включить игроков КХЛ в состав национальной команды на чемпионат мира — 2024.

«Господин Шатан, не медлите и действуйте! Я поддерживаю наших хоккеистов в КХЛ! Если Овечкин и Малкин могут играть в НХЛ, то наши хоккеисты КХЛ смогут выступать за сборную Словакии на чемпионате мира.

Американцы не вводят санкции в отношении российских игроков, а мы, словаки, хотим ввести санкции в отношении наших хоккеистов из КХЛ?", — приводит слова Табак Pravda.sk.

Сборная Словакии на чемпионате мира в Чехии в группе сыграет с национальными командами США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.

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