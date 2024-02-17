Ковалёв: у Ягра здоровье как у слона, можно сказать, что будет играть до 60 лет

Тренер «Спартака» Алексей Ковалёв высказался о легендарном чешском нападающем Яромире Ягре, который в 52 года по-прежнему периодически выступает за «Кладно», владельцем которого является.

«У Ягра здоровье как у слона. Глядя на него, можно сказать, что будет играть до 60 лет. Чехи уже шутят над ним, точнее над его номером 68, говоря, что он будет играть до такого возраста? Вот, может быть, он это и пытается сделать. Думаю, он будет играть, пока ему нравится хоккей, а нам всем нравится играть. Я тоже играл бы сейчас, если бы не было травмы. А у Ягра здоровья полно», — приводит слова Ковалёва «Шайба.kz».

Ранее Яромир Ягр высказался о церемонии поднятия его свитера и выведения номера на арене «Питтсбург Пингвинз», которая состоится перед игрой с «Лос-Анджелес Кингз» 19 февраля в 2:00 мск.