Прошкин считает, что молодёжный чемпионат мира многое потеряет без матча Россия — Канада

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин высказался про отсутствие матчей Россия – Канада на молодёжных чемпионатах мира в связи с отстранением национальной команды от международных соревнований.

«Очень обидно за молодых ребят, для молодёжки вопрос недопуска на международную арену, как мне кажется, стоит ещё более остро. Вывеска Россия – Канада в молодёжном хоккее выглядит ярче, нежели на взрослом уровне. Молодёжный хоккей очень любят в Канаде, поэтому, когда наших нет, сразу всё становится по-другому, ценность турнира падает. Кто будет заменять сборную России? Какая-нибудь Латвия или Румыния? Это разный уровень», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.