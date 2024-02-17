Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Прошкин считает, что молодёжный чемпионат мира многое потеряет без матча Россия — Канада

Прошкин считает, что молодёжный чемпионат мира многое потеряет без матча Россия — Канада
Комментарии

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин высказался про отсутствие матчей Россия – Канада на молодёжных чемпионатах мира в связи с отстранением национальной команды от международных соревнований.

«Очень обидно за молодых ребят, для молодёжки вопрос недопуска на международную арену, как мне кажется, стоит ещё более остро. Вывеска Россия – Канада в молодёжном хоккее выглядит ярче, нежели на взрослом уровне. Молодёжный хоккей очень любят в Канаде, поэтому, когда наших нет, сразу всё становится по-другому, ценность турнира падает. Кто будет заменять сборную России? Какая-нибудь Латвия или Румыния? Это разный уровень», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Чемпион мира высказался об отстранении сборной России от международных турниров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android