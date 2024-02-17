Чемпион мира высказался об отстранении сборной России от международных турниров

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин прокомментировал продление отстранения сборной России от международных турниров.

«Наверное, всё ожидаемо, политическая ситуация в мире не поменялась, поэтому вся эта история с отстранением нашей сборной от международных турниров продолжается. С одной стороны, НХЛ приняла решение участвовать на Олимпийских играх, на этом фоне они могли договориться с ИИХФ. Но от Олимпиады же нас ещё не отстранили, в отличие от белорусов, которых сняли с олимпийской квалификации», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси, команды не примут участия в предстоящих соревнованиях сезона-2024/2025.