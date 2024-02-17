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Чемпион мира высказался об отстранении сборной России от международных турниров

Чемпион мира высказался об отстранении сборной России от международных турниров
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин прокомментировал продление отстранения сборной России от международных турниров.

«Наверное, всё ожидаемо, политическая ситуация в мире не поменялась, поэтому вся эта история с отстранением нашей сборной от международных турниров продолжается. С одной стороны, НХЛ приняла решение участвовать на Олимпийских играх, на этом фоне они могли договориться с ИИХФ. Но от Олимпиады же нас ещё не отстранили, в отличие от белорусов, которых сняли с олимпийской квалификации», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси, команды не примут участия в предстоящих соревнованиях сезона-2024/2025.

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