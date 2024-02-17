Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Милан Лучич не вернётся в состав «Бостона» до конца нынешнего сезона

Милан Лучич не вернётся в состав «Бостона» до конца нынешнего сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Милан Лучич не вернётся в состав «Бостон Брюинз» до конца нынешнего сезона, сообщает ESPN. Напомним, накануне с хоккеиста были сняты обвинения в домашнем насилии.

«Милан Лучич останется в бессрочном отпуске до конца сезона-2023/2024. Организация «Бостон Брюинз» поддерживает Милана и его семью, пока он продолжает свою личную реабилитацию», — сказано в заявлении клуба.

Отмечается, что после того, как его жена решила не давать показания, ходатайство прокуратуры о включении информации о звонках в службу 911 в качестве доказательств было отклонено, что фактически положило конец судебному делу.

Напомним, источники сообщали, что вечером в пятницу, 17 ноября 2023 года, в службу 911 поступил звонок, в котором говорилось, что Лучич пытался задушить свою жену Бриттани после словесной ссоры, предположительно перешедшей в физическую форму. Согласно копии полицейского отчёта, Лучич якобы тянул жену за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди жертвы». Лучич не признал себя виновным по данному обвинению.

Материалы по теме
Уголовное дело против Милана Лучича прекращено
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android