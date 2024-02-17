Милан Лучич не вернётся в состав «Бостона» до конца нынешнего сезона

Нападающий Милан Лучич не вернётся в состав «Бостон Брюинз» до конца нынешнего сезона, сообщает ESPN. Напомним, накануне с хоккеиста были сняты обвинения в домашнем насилии.

«Милан Лучич останется в бессрочном отпуске до конца сезона-2023/2024. Организация «Бостон Брюинз» поддерживает Милана и его семью, пока он продолжает свою личную реабилитацию», — сказано в заявлении клуба.

Отмечается, что после того, как его жена решила не давать показания, ходатайство прокуратуры о включении информации о звонках в службу 911 в качестве доказательств было отклонено, что фактически положило конец судебному делу.

Напомним, источники сообщали, что вечером в пятницу, 17 ноября 2023 года, в службу 911 поступил звонок, в котором говорилось, что Лучич пытался задушить свою жену Бриттани после словесной ссоры, предположительно перешедшей в физическую форму. Согласно копии полицейского отчёта, Лучич якобы тянул жену за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди жертвы». Лучич не признал себя виновным по данному обвинению.