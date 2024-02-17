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«Лос-Анджелес» обыграл «Бостон» в овертайме, сумев спастись на последних минутах матча

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Хозяева потерпели пятое поражение кряду.

В основное время команды не сумели выявить победителя, поразив ворота друг друга по четыре раза. У«Бостона» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, ещё по шайбе забросили Антони Ришар и Трент Фредерик. У «Кингз» отличились Мэтт Рой, российский защитник Владислав Гавриков, Алекс Лаферрье и Анже Копитар, сравнявший счёт за несколько минут до финальной сирены.

В овертайме точный бросок Брандта Кларка принёс «королям» победу в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков, прервавший 22-матчевую безголевую серию, провёл на льду 21 минуту 39 секунд и заработал показатель полезности «-1».

Напомним, «Бостон», набрав 76 очков в 55 матчах, является лидером Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (60) располагается на седьмой строчке на Западе.