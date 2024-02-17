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«Лос-Анджелес» обыграл «Бостон» в овертайме, сумев спастись на последних минутах матча

«Лос-Анджелес» обыграл «Бостон» в овертайме, сумев спастись на последних минутах матча
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Хозяева потерпели пятое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 ван Римсдайк (Фредерик, Шаттенкирк) – 08:03     1:1 Рой (Льюис, Энглунд) – 11:02     2:1 ван Римсдайк (Макэвой, Пастрняк) – 14:45 (pp)     3:1 Ришар (Боквист, Лауко) – 33:04     3:2 Гавриков (Кларк, Дюбуа) – 36:38     3:3 Лаферрье (Дюбуа, Байфилд) – 45:51     4:3 Фредерик (Гики, ван Римсдайк) – 47:12     4:4 Копитар (Даути, Арвидссон) – 58:23 (pp)     4:5 Кларк (Дано) – 64:33    

В основное время команды не сумели выявить победителя, поразив ворота друг друга по четыре раза. У«Бостона» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк, ещё по шайбе забросили Антони Ришар и Трент Фредерик. У «Кингз» отличились Мэтт Рой, российский защитник Владислав Гавриков, Алекс Лаферрье и Анже Копитар, сравнявший счёт за несколько минут до финальной сирены.

В овертайме точный бросок Брандта Кларка принёс «королям» победу в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28-летний российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков, прервавший 22-матчевую безголевую серию, провёл на льду 21 минуту 39 секунд и заработал показатель полезности «-1».

Напомним, «Бостон», набрав 76 очков в 55 матчах, является лидером Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (60) располагается на седьмой строчке на Западе.

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