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Малкин назвал качества Ягра, которые впечатлили его на тренировке «Питтсбурга»

Малкин назвал качества Ягра, которые впечатлили его на тренировке «Питтсбурга»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, какие качества 52-летнего легендарного чешского форварда Яромира Ягра впечатлили его на совместной тренировке.

«Яромир провёл с нами не так много времени на тренировке, [выполнил] лишь пару упражнений. Но он выглядел великолепно – хорошая скорость, игра руками. Его бросок… Около 100 миль в час (160 км/ч. – Прим. «Чемпионата»). Он действительно сильный парень», — приводит слова Малкина The Athletic.

Напомним, 19 февраля перед началом домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» состоится торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его номера из обращения. Начало вышеупомянутой встречи запланировано на 2:00 мск.

Яромир Ягр провёл тренировку с «Питтсбургом». Видео доступно на «Чемпионате».

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