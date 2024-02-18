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«Флорида» одной фразой отреагировала на счёт 9:2 в матче с «Тампой»

«Флорида» одной фразой отреагировала на счёт 9:2 в матче с «Тампой»
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«Флорида Пантерз» одной фразой отреагировала на разгромную победу в матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампой Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 9
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хагель (Чирелли) – 00:24     1:1 Монтур (Беннетт) – 07:01     1:2 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 12:28     1:3 Стенлунд (Ломберг, Махура) – 17:44     1:4 Форслинг – 18:38     1:5 Ткачук (Барков, Монтур) – 20:23 (pp)     1:6 Ткачук (Вераге, Монтур) – 21:37 (pp)     1:7 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 41:05     1:8 Беннетт (Родригес, Лунделль) – 41:56 (pp)     1:9 Вераге (Форслинг, Райнхарт) – 44:09     2:9 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 50:51 (pp)    

«Вот это шоу! Коты победили», – написано в социальной сети X (ранее Twitter) «Флориды».

Напомним, 18 февраля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке с разгромным счётом уступила «Флориде» со счётом 2:9. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Голкипер Андрей Василевский пропустил шесть шайб и был заменён после второго периода. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 28 сейвов.

После 56 матчей «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции с 65 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 76 очков в 55 играх.

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