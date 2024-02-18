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«Флорида» одной фразой отреагировала на счёт 9:2 в матче с «Тампой»

«Флорида Пантерз» одной фразой отреагировала на разгромную победу в матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампой Бэй Лайтнинг».

«Вот это шоу! Коты победили», – написано в социальной сети X (ранее Twitter) «Флориды».

Напомним, 18 февраля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке с разгромным счётом уступила «Флориде» со счётом 2:9. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Голкипер Андрей Василевский пропустил шесть шайб и был заменён после второго периода. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 28 сейвов.

После 56 матчей «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции с 65 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 76 очков в 55 играх.