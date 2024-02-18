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Купер — о разгроме от «Флориды»: более сильная команда заслуженно победила

Купер — о разгроме от «Флориды»: более сильная команда заслуженно победила
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер заявил, что его команда была полностью переиграна принципиальным соперником в матче с «Флоридой» (2:9). «Лайтнинг» открыли счёт уже на 24-й секунде матча, однако затем в их ворота посыпался град шайб.

«В течение 24 секунд это была великолепная игра для наших болельщиков. После этого заслуженно победила более сильная команда. Они превзошли нас во всём, они выиграли борьбу за шайбу, они выиграли противостояние спецбригад. Если было бы соревнование телевизионных тайм-аутов, они, вероятно, выиграли бы и его», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

После 56 матчей «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции с 65 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 76 очков в 55 играх.

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